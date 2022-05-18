渣打國際商業銀行致力碳足跡減量，不僅將自身營運「淨零碳排」的目標從2030年提前至2025年，宣布與集團同步換發「碳中和認證信用卡」，全球每年減少高達450噸二氧化碳排放量，更攜手渣打信用卡卡友透過金融科技，在刷卡消費同時也能追蹤碳足跡，以淺顯易懂的數位化模組讓卡友也能了解並從中探尋減碳生活的可能，共同以行動朝永續發展的目標邁進。

渣打銀行指出，卡片背面標註有「碳中和(Carbon Neutral)認證」圓形標示的信用卡將隨著到期換卡的作業陸續寄送到渣打信用卡卡友的手中。未來，碳中和卡片也將同步應用在所有由渣打銀行發行的信用卡與金融卡，以落實渣打銀行承諾永續發展的努力。

這項遍及渣打全球的碳中和信用卡發行計畫，於2020 年底開始試行，並在選定的亞洲市場獲得初步成果後，宣布全面實施。碳中和信用卡係針對卡片的整個生命週期，從材料提取到報廢處理過程中可能產生的碳足跡進行評估，並提出明確的減量計畫，以符合碳中和信用卡的相關要求，進一步獲得認證。若將渣打集團全球發行的各項卡片納入計算，碳中和信用卡將可以有效降低每年450 噸二氧化碳當量的碳足跡，約當生產與使用1500 萬個塑膠袋產生的碳排放。

為了讓信用卡卡友對於日常各類消費所產生的碳足跡有更貼切的認識，渣打銀行也攜手瑞典的科技公司 Doconomy合作，透過數位化的訊息模組，在刷卡消費之後，便能計算與統計相關消費商品或服務所產生的碳排放，並藉由追蹤、計算與管理的過程，讓每一個人都能更實際感受到碳排放對於生活所帶來的可能影響，進而採取行動，與渣打銀行一起打造更永續的未來。

要查詢各項消費所產生的碳足跡，渣打信用卡卡友只要透過手機登入信用卡行動帳單，點選「關心您的消費碳足跡」，就會依據不同的消費分類個別顯示碳足跡當量，並以淺顯易懂的圖示方式顯示當期消費所產生的碳足跡總量，以作為每期消費的比較基礎。

透過Doconomy的Aland（奧蘭）指數，渣打客戶每筆信用卡或金融卡消費交易的碳足跡都能被輕易換算，未來也將擴增到對水資源消耗的相關訊息。奧蘭指數針對47個消費者購買商品與服務的常見行業，進一步劃分為食物、交通等消費類別，以便於查看各種生活消費活動所產生的碳足跡與水資源消耗，並已涵蓋亞太區99％以上各類消費活動所產生的碳足跡資訊。