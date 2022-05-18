自稱退役將軍夫人，飆罵護理師耍特權探病，馮世寬也看不去，怒批不像話「想請TMD」。（圖／截自爆料公社二社）

疫情升溫，雙北等醫院除例外情形一律禁止探病，但日前一位退役空軍將領續弦，硬闖三總加護病房要探視，拒絕篩檢還咳嗽、飆罵護理人員；退輔會主委馮世寬也看不下去，在友人臉書留言，怒批說「他們以『師母』以對這位退將妻子，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話！如他在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

據了解，住在三總加護病房的是有「雷虎英雄」之稱的羅化平將軍，高齡96歲，羅化平為空軍第一代雷虎小組飛行員及第二任飛行領隊，民國78年以中將軍階退役，現任妻子則是陸配。

網路流傳「來自南丁天使子民的哭訴」影片，1位自稱是退役將軍夫人的女子，每天探病4小時，日前因為醫師看診請她在外面稍等10分鐘，怎料她卻對著醫護人員狂罵，讓原PO無奈表示：「誰來安撫護理師的情緒，誰能體諒第一線醫護人員？」貼文一出引起熱議。

原PO稱，該退將夫人無做任何快篩或PCR，還會在病人面前咳嗽、喝水，原PO表示醫護人員整天戴N95口罩上班，本月 15日，因治療繁多醫師查房時，告知夫人需等待10分鐘，怎料她進來後，卻對護理人員咆哮大罵髒話，嚇得對方在一旁哭泣。

影片中可見該位自稱將軍夫人的女子指著醫護人員狂罵：「要查房我不能進來，是他講的對不對，我等一下去找他」雖然對方解釋只是請家屬稍等一下，但夫人仍提高音量「稍等？我可以在他的房間阿，你們憑什麼不讓我進來？」

原PO無奈地說，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴竣底下護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒我們第一線醫護人員呢」？

影片連日來在網路上發酵，三總昨天也證實影片內容為真。

馮世寬得知此事，不減火氣的說，「是個陸配，我們尊敬雷虎之神，以師母以對，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話！如我在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

馮世寬還率性的加上一句說：「我還想請TMD」