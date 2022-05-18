大陸《環球時報》18日報導，中國美國商會17日發布白皮書，提出在中國營運的美國公司的關注點和政策建議。據香港《南華早報》報導，中國美國商會在白皮書中表示，美中「脫鉤」的代價將是巨大的，不會有贏家。該商會呼籲兩國都應該以解決具體問題為基礎，致力於制訂商業和政治接觸的「真正」計畫，避免圍繞以價值觀為基礎的分歧公開發出煽動性、毫無益處的言論。

據報導，中國美國商會在白皮書中表示：「我們反對任何試圖使美中關係完全脫鉤的行為。」報告稱，華盛頓和北京應該優先在工作層面進行溝通，和雙邊的企業界進行接觸，重視落實計畫的真正戰略，而不是為了接觸而接觸。白皮書稱：「國家安全行動應該盡量減少對貿易的限制，應該擴大關稅豁免項目以推動貿易，這對雙方都是有利的。」

該商會表示，中國依然是美國公司三大投資目的地之一，但其吸引力正因疫情管控措施而面臨風險。新加坡《聯合早報》援引美媒報導稱，中國美國商會總裁何邁可17日說：「今年的封控和過去兩年來的種種限制措施，將意味著未來3年到5年內，（進入中國的）投資很可能會下降。」雖然這並不意味著立即向中國境外轉移，但旅行限制讓美國商會「非常擔心」美國和其他國家在中國的投資。

「對於部分外資企業物流運輸受阻、預期不穩的問題，我們高度關注。」中國國家發展改革委新聞發言人孟瑋17日表示，近期包括國家發展改革委在內的有關部門和地方正及時採取措施，幫助外資企業克服疫情影響，實現復工復產，支持外資專案有序推進建設營運。「我們正在研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，這次修訂的基本原則就是推動利用外資『總量增加、結構優化』，目的就是要繼續鼓勵外商投資，特別是鼓勵外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區。」孟瑋說。