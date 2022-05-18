不敢使用鼻咽快篩的民眾或幼兒，可選擇唾液快篩，不過小兒科醫師陳敬倫表示，出現3種狀況，如自己不敢戳、檢體取得不夠及孩子無法乖乖配合，唾液快篩會比鼻咽快篩準，但前提是必須正確操作，醒使用前30分鐘應禁止飲食、漱口，避免影響檢測結果。

陳敬倫昨（17）日於個人臉書粉專指出，近日許多家長詢問唾液快篩準確度等問題，理問上戳鼻子會比唾液快篩準確度高，但前提是要正確操作，若自己不敢戳、檢體取得不夠，孩子又不無法乖乖配合，唾液快篩反而比較準。

陳敬倫提醒，要提高唾液快篩準確度，使用唾液快篩前30分鐘應禁止飲食、抽菸，建議漱口、吐痰，保持口腔內部乾淨再操作，操作時先把漏斗接到唾液收集器上，再將深喉唾液吐到收集器中，至少達到1/4，再把漏斗取下換上帽蓋，擠壓搖晃收集器20次後靜置5分鐘，把混合好的試劑滴入測試卡夾的圓孔上，等候15分鐘後，即可知道檢測結果。

陳敬倫說，若持續有症狀，但檢測為陰性，可能病毒量還不夠，可以間隔1至2天再篩檢一次，結果會更準確。