1名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，自從奶奶過世後，全家人為了遺產爭論不休，他爸爸於109年過世，所以他也被捲入這場遺產爭奪戰中，原PO忍無可忍，決定上法院打遺產訴訟，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，奶奶剛過世不到一個月，2位叔叔和2位姑姑就為了房子和財產吵得不可開交，他爸爸於109過世，所以爸爸分到的遺產由他和弟弟繼承，據原PO所知奶奶留下2棟房，存股800多萬，但小叔卻說爸爸分得的遺產要歸給小叔，因為先前2人合夥，生意失敗，爸爸還欠小叔300萬。

小姑表示，這幾年帶奶奶看病，請看護，都是小姑負責，要多分一點，原PO受不了全家人吵來吵去，怒喊：「再吵就去打遺產訴訟」，因為除了裁判費外，法官判每個人分多少就拿多少，事後大姑告訴他，當初爺爺在世時，就有說要分1棟房是給他爸爸，所以他可以自己去爭取。

網友們紛紛在下方留言：「姑姑是說，我不方便出面，你去打官司，贏了我們大姑、二姑都有的分，你不打就通通給兩位叔叔拿去」、「這時候驗證了血濃於水是個笑話」、「上法院公平阿」、「遺囑我要先寫好，盡量不留財產給後代，沒錢他們感情才不會生變」、「沒講好只前都不要蓋章就好」、「記得去主張代位繼承」