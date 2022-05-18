2022年至今中國大陸專項債發行金額已扭轉年衰退走勢重回成長，且當局政府也放寬規定來激勵房市，不過，水泥終端需求仍深陷泥淖，法人保守看待亞泥(1102)Q2營運表現。

大陸水泥需求維持疲軟，截至5月庫容比高達70~75%，2022年Q2的水泥出貨量將呈季減、年減的局面，恐將低於正常季節性水準。另外，煤炭成本仍處高檔，預期將維持在每噸人民幣1,300元，高於2021年的Q2及2022年的Q1，法人認為，亞泥在中國大陸的水泥事業利潤率將會持續承壓。

亞泥2022年Q1營收197億元，年增10%左右，表現超前預期，主要是受惠電力與不銹鋼事業成長，抵銷中國大陸區水泥營收衰退8%，不過，毛利率年減9.3、季減6.9個百分點至15.1%，寫下4年半新低。

中國大陸區煤炭成本仍處高檔，及水泥價格與出貨展望趨疲，法人預期，亞泥2022年Q2營收雖然能季增，但與去年同期相比僅能勉強持平，毛利率延續年減走勢，對亞泥Q2營運保守以待。