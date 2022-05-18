緯創(3231)集團旗下「緯昌科技」將於2022年台北國際電腦展COMPUTEX展出最新「WiZAVIU 智慧行車記錄器解決方案」。結合具即時影音通訊功能的「WiZAVIU D10智慧行車記錄器」及「WiZAVIU Cloud雲平台」，看準冷鏈物流商機，在輸送過程中提供溫度、壓縮機運轉等感測器數據收集、即時監看，以及交貨證明（POD-Proof of Delivery）等服務。現場亦將展示5G智慧行動攝影機於智慧工程安全及管理的實際應用情境。

WiZAVIU D10提供高效能的AI辨識、影像處理、4G連網通訊能力，加速實現邊緣運算應用。裝置整合WiZAVIU Cloud，能即時傳送聲音、影像、位置、行車監控等數據。提供車隊管理者有效進行車輛動態追蹤、全程溫度監控、貨物配送時程掌控等，精準協助冷鏈物流運輸市場管理最佳化。且針對駕駛安全提供行為辨識與數據分析，未來更能廣泛運用於UBI車險市場。

WiZAVIU D10針對車隊駕駛安全，提供先進輔助系統(ADAS)，對於車道偏移、距離前車過近等能提出警示；駕駛行為偵測(DMS)，則針對駕駛疲勞行為與專注力進行分析，以確保駕駛人與用路人之安全。當碰撞事件發生時，能按壓獨立緊急呼叫系統(E-Call)，中控中心能於第一時間收到事件資訊與現場即時影像，並有效快速掌握情況。

WiZAVIU D10能外接兩組1080p攝影鏡頭，針對車內外不同場域提供多樣視角鏡頭選擇。搭配PB10能外接多種感測器，如冷鏈運輸重視的溫度、開關門、壓縮機等感應器，透過4G LTE通訊技術連接WiZAVIU Cloud雲平台，可提供影音通訊、GPS定位、即時影像串流、大數據收集等全端(All-End)的功能服務。WiZAVIU Cloud提供快速、簡易方式整合、串接API，讓專業系統整合商(SI)及車隊管理系統提供者，可以專注在目標市場開發增值應用程式及服務。