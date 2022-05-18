「他到底有沒有喜歡我」是許多人在曖昧時會有的想法，正因為兩人關係處在一個含糊不清的階段，遲遲沒有辦法進到下一步。然而，有些星座十分擅長欲擒故縱，讓對方掉入他的愛情陷阱，甚至無法自拔。情場如戰場，適時的使出一些小伎倆能讓兩人的感情更緊密，讓我們來看看有哪些星座最會施展欲擒故縱招數吧！

「天蠍座」

天生自帶神秘感的天蠍座讓人無法捉摸，他們面對愛情的態度游刃有餘，非常清楚怎麼在人際關係當中掌握自己的主動權和優勢。天蠍擅長給對方製造出一種若即若離的感覺，讓對方不知不覺深陷其中。天蠍本身不是一個容易被愛情沖昏頭的人，所以支配他人、操縱人心等等手段對他們來說都不是什麼難事。

「處女座」

處女座容易勾起別人想了解的慾望。(圖/翻攝觸mii)

和天蠍座不同的是，處女座的欲擒故縱並非他們本意。他們本身的個性就偏「高冷」，因此不會想多花時間在跟你聊天、回覆訊息之類的。正因為這種不經意的行為，才弄的別人心癢癢，勾起對方的好奇心。但處女座非常會揣摩對方的心思，任何一點蛛絲馬跡他們都不放過，當他們猜到妳的愛慕之情，他們就會主動出擊。

「雙魚座」

若即若離雙魚座，勾的人心癢癢。(圖/翻攝觸mii)

雙魚座面對愛情的情商很高，為了一段感情他們可以用盡心計。雙魚座很懂得如何把自己最好的一面讓對方看到，但就是不主動表白。雙魚甚至會變成你喜歡的模樣，但就是不跟你說「我喜歡你」，堪成欲情故縱的高手。但是雙魚這些小伎倆不會傷害到人，他們那麼做的目的，只是為了讓對方愛上自己，習慣依賴自己而已。

有時使出些小手段能使兩人的感情升溫，要撩動一個人的心弦，偶爾還是需要一點技巧的。縱使欲情故縱這招常常會讓人受不了，但通常是有用的，畢竟猜測對方有沒有喜歡自己也是曖昧美好的一部分。遇到以上3個「欲擒故縱」高手，就盡情的享受愛情帶來的酸甜苦澀吧。