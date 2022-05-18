衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪指出，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院。雙北市長對此皆駁斥，雖後來王澄清，自己的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」並沒有特別指哪個縣市，仍引發外界爭論。台北市副市長黃珊珊今（18日）在臉書曝光真相，她說，台北市跟各大醫院之間不會用一紙公文要求醫院，都會找院長親自開會溝通，並請大家協助，公事公辦，其實從去年開始，每個醫院都非常配合市府政策，「真的沒有分過彼此」。

黃珊珊在臉書透露，自己在5月8日早上會勘了木柵機廠與中正紀念堂兩個地點，因為木柵機廠停車場不需要搭棚且交通動線較不會影響一般民眾，所以先由萬芳醫院接手木柵機廠車來速。看到木柵機廠開站後還是人滿為患，市長要求繼續開設，雖然自己在確診隔離中，還是找了台北榮總詢問可否接手中正紀念堂車來速，陳威明院長答應後，自己當然也拜託王必勝執行長協調文化部與中正紀念堂與兩廳院管理單位，三方會勘後立即在三天內開站，由台北市政府負責所有硬體及交通維持，榮總負責營運急門診，第一天就做了1600多案，效率驚人。

到底雙北市與各大醫院的「關係」如何？黃珊珊說，今年四月起，市長已經兩次召集各大醫院院長會議，請大家開立急門診與採檢並行，另外要求增設專責病房與支援專責防疫旅館，台北市跟各大醫院之間不會用一紙公文要求醫院，都會找院長親自開會溝通，並請大家協助，公事公辦，其實從去年開始，每個醫院都非常配合市府政策，真的沒有分過彼此。她說，「從我與各大醫院的往來過程中，每個醫院從防疫旅館、專責病房、疫苗接種、急門診與PCR採檢，甚至新北市的亞東醫院也到台北來支援，台北榮總與三總在去年也大力幫忙台北設篩檢站，現在這種說法，讓醫院背負只顧『人際關係』的汙名，實在很不妥」。

談到王必勝的為人，黃珊珊說，所認識的王是個有溫度的人，幾乎每天都line來line去聯繫溝通疫情相關事務，當自己確診時，對方也馬上表達關心，相信這不是王的本意，他也很盡力在協助各縣市調度資源，但這個報導造成醫院支援地方政府是有選擇性的，是有親疏遠近的，甚至是看關係的，這對醫事人員神聖的使命感是很大的傷害，更對在基層打拚的第一線醫護同仁是莫大的傷害！市政府沒有叫不叫得動醫院的問題，因為，每個醫院都會主動站出來第一線跟市府一起打拚。