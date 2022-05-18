大陸國家市場監管總局去年5月發佈《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，被視為白酒「新國標」，並將於6月1日正式實施。當新標準發布之後，明確指出液態法白酒、固液法白酒將不得使用非穀物食用酒精與食品添加劑。換句話說，符合「白酒」定義的，此後只有純糧酒，並意味使用食品添加劑的調香白酒將從白酒分類中被剔除。

大陸白酒行業分析師蔡學飛認為，新標準當中白酒的概念更狹窄了，也更符合廣大消費者心目中白酒的真正概念，認為新國標明確之前白酒概念的模糊地帶，對規範企業生產，特別是釀造技術標準、原糧採購與產品標識等都有積極意義。他也坦言主打配製酒的低端品牌將受到一定衝擊。

據中新網報導，新標準明確「白酒」的定義，也就是「以糧穀為主要原料，以大麯、小曲、麩曲、酶製劑及酵母等為糖化發酵劑，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒。」而調香白酒則定義為「以固態法白酒、液態法白酒、固液法白酒或食用酒精為酒基，添加食品添加劑調配而成，具有白酒風格的配製酒。」

具體看到，在大陸市場上目前符合調香白酒（白酒風格的配製酒）定義的，包括牛欄山陳釀白酒、劍南春綿竹大麯、瀘州老窖老窖世家·精品、老村長香滿堂等多個知名品牌旗下系列產品。

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