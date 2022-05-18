據中國國家傳染病醫學中心官方微博消息，抗新冠病毒小分子口服藥物VV116在中國Omicron感染受試者中首份臨床研究發佈。這項研究是由中國國家傳染病醫學中心、上海市傳染病與生物安全應急響應重點實驗室、華山感染張文宏教授團隊與上海公共衛生臨床中心范小紅教授團隊、臨港實驗室共同合作，完成了一項開放性、前瞻性隊列研究，評估VV116對非重症Omicron感染患者核酸轉陰時間的影響，相關成果於5月18日發表在《Emerging Microbes ＆ Infections》雜誌。

《上海證券報》報導，研究數據提示，在首次核酸檢測陽性5日內使用VV116的Omicron感染患者，其核酸轉陰時間為8.56天，小於對照組的11.13天。有症狀的患者中，在本研究的用藥時間範圍內（首次核酸陽性2-10天）給予VV116，均可以縮短患者的核酸轉陰時間。在藥物安全性上，使用了VV116的患者中，未觀察到嚴重不良反應。

這是大陸國產抗新冠病毒藥物對Omicron感染者臨床研究結果的首個同行評議報導。需要注意的是，作為一項開放性、前瞻性的研究，該研究所納入的樣本量有限，所有受試者均未發展為重症或危重症。因此，該研究未能收集到足夠多的數據進一步分析VV116是否對於Omicron感染重症化具有預防作用，僅初步評價了輕症患者中核酸轉陰這單一指標。

據悉，目前大陸有多項抗病毒藥物的II-III期研究正在或準備開展，華山感染團隊也正在瑞金醫院寧光院士牽頭下，參與了Paxlovid 和VV116的「頭對頭」臨床對照研究。其團隊也將密切關注未來更大規模的藥物臨床試驗數據結果，以進一步評估藥物對於臨床恢復時間、臨床重症預防及降低死亡率的具體作用。