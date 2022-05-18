男童突然抽搐高燒驚壞父母，霧峰警分局成功派出所員警火速開道送醫保平安。（民眾提供／盧金足台中傳真）

家住大里區的吳姓爸爸發現兒子全身抽搐又發高燒急送醫，卻塞在車陣中動彈不得，所幸霧峰警分局成功派出所就在路旁，吳男立即衝入派出所內向警方求助。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男童突抽搐高燒陷車陣 警即刻救援5分鐘趕到醫院

疫情期間，小朋友如有發燒等情形，家長不敢輕忽，一名家住中市大里區的吳姓爸爸發現10歲兒子突然全身抽搐又發高燒，見狀嚇壞馬上開車與妻子載兒子要到霧峰區亞大醫院就醫，不料卻塞在車陣中，員警獲知後立刻以警車開道，原本需20分鐘路程，最後只花5分鐘即趕到醫院，順利接受醫生診治。

吳姓爸爸昨日中午發現兒子全身抽搐又發高燒急送醫，卻塞在車陣中動彈不得，所幸霧峰警分局成功派出所就在路旁，立即衝入派出所內向警方求助。

霧峰警分局成功派出所巡佐朱達明、警員王啟仲當時正在派出所裡備勤時，見吳姓男子衝入派出所裡，非常著急的向警方表示，「警察先生可以幫我開道嗎？我的小孩突然全身抽搐又發高燒」，因為還有一段路程，他急著請求警方協助開道。

成功派出所所長黃秉鈞表示，值勤的員警考量若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，由王姓警員駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器協助開道，若依當時車流需約20分鐘車程，經警方開道協助僅約5分鐘，便將男童順利護送到醫院急救。

吳男說，兒子因學校有疫情而停課在家，接近中午時突然發現兒子不明原因竟全身抽搐又發高燒，他頓時不知所措，還好警方即時協助救援，才幫助兒子順利就醫，感謝警方的「即刻救援」，否則後果真的不堪設想。

霧峰分局長李建興說，行政院防疫會議即指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助之精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。

對於吳姓民眾的讚許及肯定，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助的民眾，能看到小孩平安健康，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。