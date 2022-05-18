嘉義縣朴子市1家診所林姓醫師與太保市張姓藥師，涉嫌利用3名「小蜜蜂」以「免部分負擔可拿痠痛貼布」招攬民眾交付健保卡，藉此詐領健保費用長達10多年，不法牟利約2500萬元，嘉義檢調傳喚6名涉嫌人及10多名證人，今天凌晨訊後諭知林醫師100萬元交保、張藥師50萬元交保。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站、健保署南區業務組等專案小組經查訪、蒐證後，17日持搜索票到診所、藥局等2處搜索，查扣一批民眾寄放的健保卡等相關物證，傳喚診所負責人林姓醫師、藥局負責人張姓藥師及其鄭姓妻子、3名「小蜜蜂」等6人及相關證人10餘人到案。林、鄭10、張50萬，其他3人2至1萬交保，

檢調初步了解，小蜜蜂李姓男子及2名陳姓男子等3人，自2009年起以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召，收集民眾的健保卡，交給林醫師上傳不實診察紀錄及處方箋，由張藥師及鄭女，再將健保卡交給小蜜蜂領回，10餘年來，詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用逾2500萬元。

檢方認為林醫師等6人涉犯偽造文書罪嫌、加重詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知林醫師100萬元、張藥師50萬元、鄭女10萬元、李男2萬元、2名陳男各1萬元交保。