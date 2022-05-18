去年2月23日，一輛台鐵不在原班次班表上的台鐵8742次電力維修車，上午8點30分左右，因現場瞭望台人員未及時發現並通報，維修車在距台東縣海端站約1公里處撞上施工中的3名資深道班工人，造成潘姓領班、劉姓技工2死，王姓技工重傷的慘劇。台東地檢署0偵查終結，當日電力維修車陳姓實習員、鍾姓指導員及王姓瞭望員被依過失致死罪嫌提起公訴。

根據檢方起訴書，案發當日台鐵正在辦理電力維修車司機員實車操作訓練課程，由陳實習員駕駛8742車次電力維修車，於上午7點55分自花蓮玉里站出發前往台東火車站，鍾男隨車擔任指導員。

台鐵海端站2死1重傷意外原因曝光，竟是司機未減速，守望員離開崗位釀禍。(中時資料庫)

檢方調查，案發當日上午7點16分，池上工務分駐所池上道班正在進行海端站路線養護工作，現場由王姓員工擔任瞭望員，監控鐵道上行駛列車動向。該段前後兩端800公尺處設有40公里慢行號誌機，每200公尺處設有慢行預告號誌機及慢行預告標，但當天陳姓實習員駕駛，未依規定減速降速至40公里 ，也沒注意前方軌道有工人，仍以80公里行駛。

上午8點32分電力維修車行經海端站時，王姓瞭望員未進行瞭望注意工作，反而忙著進行修養護工作，無法得知電力維修車正行經，導致直接撞擊在鐵軌路線上工作的潘姓、劉姓及王姓等3人，造成潘，劉死亡，王男則重傷。

檢方偵結，將陳、鍾兩人依照過失致死、過失傷害;另王男依過失致死罪嫌提起公訴。