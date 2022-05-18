但日前有從國外返台的民眾在居家檢疫期間詢問「居家隔離或居家檢疫期間，是否能夠申請陪產檢假或陪產假？」，勞動部官員表示，考量立法理由，認為陪產檢應「親自」陪伴，因此居家隔離期間不能請陪產檢假，至於若配偶有分娩事實，則陪伴方式多元，因此可以申請陪產假。

性別工作平等法今年甫公告，新增孕婦的配偶在其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，可以申請7天的陪產檢及陪產假，且陪產檢及陪產假期間，薪資照給，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分。

勞動部去年才函釋指出「受僱者配偶在境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱使受僱者未離境，仍可請陪產假」，勞動部條件司司長黃維琛表示，近日有民眾從國外返台，居家檢疫期間想申請陪產檢及陪產假，但考量立法理由「為促使受僱者於其配偶妊娠產檢時可參與陪伴」，產檢包含身體檢查或超音波檢查等項目，如果受僱者無法親自陪伴配偶者，應無陪產檢請假可能。

黃維琛說，至於如果配偶有分娩事實者，考量陪伴方式多元，受僱者就算配合防疫政策居家檢疫、居家隔離或居家照護等期間，仍可申請陪產假。