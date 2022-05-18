美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二表示，他將支持繼續升息，直到物價開始回落至健康的水準。這番他迄今最鷹派的發言，展現出其抑制通膨的決心。

該美國央行總裁接受《華爾街日報》訪問時表示，如果這表示利率要超出廣泛理解的中性水準，我們將毫不猶豫這麼做，我們將持續進行，直到我們達到金融環境處於適當位置的地方，直到我們看到通膨下降。他並表示：「我們會走到那一步，對於這點不會有任何猶豫」。

本月早些時候，聯準會將其基準借貸利率調升50個基點，為今年以來第2次升息，並為22年來最大幅度的一次升息，以抑制仍處於40年高點的通膨率。

鮑爾表示，只要經濟狀況與現在相似，在之後的那些會議仍可能再度升息50個基點。

他在周二並重申讓通膨回落至接近聯準會設定之2%目標的承諾，並表示這可能並不容易，失業率可能升至3.6%，而這個數字僅略高於1960年代末以來最低的失業率。

他表示，恢復物價穩定可能會帶來一些痛苦，但勞動力市場應該能保持強勁，失業率偏低而薪資仍維持增長。

鮑爾表示，他仍然希望聯準會能在不拖累經濟的情況下，實現其通膨目標，「如果失業率上升幾個刻度，你仍然會有一個強勁的勞動力市場，我認為有許多合情合理的的路徑可以實現軟著陸，我們的工作不是阻礙這個機率，而是努力實現這個目標」。