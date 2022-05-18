2022年首季之際，由於日本祭出抗疫規定壓縮當地服務業表現，還有俄烏戰事開打，加上大宗物資飆升，日本民眾以及企業都受到通膨不小的影響。因此，日本上季GDP又是衰退，專家學者擔憂，日本未來有可能出現停滯性通膨。

日本18日官方資料，當地2022年前3個月的經濟成長，季減年率為1%，比市場預估衰退1.8%來得好些。同時，若純粹與2021年最後1季相比，日本上季GDP也是季減0.2%，至於預估值則為下滑0.4%。

無論用什麼計算方式，日本上季GDP都是萎縮。日本民眾上季消費力不強，可能迫使當地政府將在7月10日舉行的參議院選舉中，提出更多刺激支出方案。其實在17日，日本已公布又追加2.7兆日圓，約208.6億美元的振興計畫。

外界樂觀預估，日本GDP在未來幾季可望出現V型反轉。不過，走弱的日圓以及狂增的物價，是比較大的利空因素。至於悲觀者認為，物價上漲是事實，但經濟無法成長下，經濟成長殺手停滯性通膨有機會成形。

由於進口能源價格大漲，加上日圓走貶，日本上季進口金額大增。同時，出口沒有十分強勁之下，拖累上季GDP達0.4個百分點。另外，日企上季資本支出增0.5%，較2021年第4季稍為增加0.1％，卻比市場預估的0.7%來得差些。