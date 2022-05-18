前香港中聯辦主任王志民在2019年修例風暴之後返京，擔任中共中央黨史和文獻研究院副院長，近日已經正式退休，而特首林鄭月娥7月1日也將告別中環禮賓府。

2020年1月，北京突然宣布原山西省委書記駱惠寧擔任中聯辦主任，王志民改任中央黨史和文獻研究院副院長，仍維持正部級。他後來公開露臉，兩鬢蒼蒼，據悉是因為未染髮。黨史院官網「領導成員」欄目更新顯示，已年滿65歲的王志民不再列入名單，顯示已經退休，預料將退居二線，可能到全國政協任職。

王志民出生於1957年4月，福建莆田人，曾在福州軍區、福建省委辦公廳工作，「三進三出」香港。1992年，他到港擔任新華社香港分社（中聯辦前身）辦公廳處長、婦女與青年工作部副部長。1998年，他調回福建，再於2006年出任中聯辦副秘書長兼青年工作部部長，2008年升任副主任。2015年擔任國務院港澳辦副主任，翌年出任澳門中聯辦主任，2017年9月接替張曉明擔任中聯辦主任。

在港工作十多年，王志民形容香港是「第二故鄉」，能說流利粵語。2018年，中聯辦破天荒舉行參觀日，他現身與參觀市民握手、打乒乓球。