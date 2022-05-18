「全國兒童安全日」剛過，全國各級學校已有9萬9271名學生確診。國民黨主席朱立倫上午在臉書批評，「政府擺爛、放生下一代」，蔡政府大內宣稱「有政府會做事」，在如今疫情亂象叢生下，已徹底淪為「有政府會擺爛」笑話。

朱立倫要求，民進黨政府應立即確定各級學校是否全面停課改為遠距教學方案；如確定全面改為遠距，要備好補救教學進度、解決數位落差配套；目前6到11歲的兒童疫苗施打率只有10.74％，應積極提高兒童疫苗施打率。

朱立倫質疑，民進黨政府若沒幫孩子超前部署，沒保障學生有足夠抗病毒保護力，教育部為何不在疫情高峰期前暫停實體課程，全面遠距教學？若快篩真如民進黨宣稱的「非常夠」，為何不讓孩子及老師能在確定採陰下，再安心來學校上課？

朱立倫批評，天底下有哪一種政府，會讓國家未來的棟樑暴露在危險染疫風險下，且毫無有效配套跟可靠指引？把百萬名家長的擔憂放一邊，只會讓父母們「自主應變」、要學校「彈性調整」，造成校園防疫亂象叢生。