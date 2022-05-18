男藝人納豆今年初就醫，發現腦部出血，聽從醫生建議開刀治療，術後住院讓外界非常擔心，還傳出5月身體因素無法復工，預計下半年才會回歸演藝圈，納豆9日首度露面親自向外界報平安，雖然語氣緩慢，不過也能清楚表達，透露之後會持續復健，女友依依一直不離不棄，令許多人感動，依依日前上節目講述納豆之前剛醒，還把依依認成護士。

藝人納豆年初身體不適緊急送醫，發現腦壓過高，在醫生建議下動手術治療，女友依依近日上王偉忠中廣的廣播節目「欸？我說到哪裡了？」，講述納豆中風的心路歷程，根據《噓星聞》報導，身為納豆女友的依依全程不離不棄，守候在納豆身邊把屎把尿，她提起過去透露曾有一夜為納豆換了7次尿布，但由於隔天還有工作當時有點心力交瘁，拍打了納豆一下，讓納豆驚訝問「你是護士，怎能打病人？」

而她也講起自己的心路歷程，納豆剛病倒的一個禮拜，她心情其實很緊繃，直到某天回家看到納豆留下的一堆髒衣服，她實在忍不住就把自己埋進髒衣服裡面，痛哭1個小時宣洩情緒。

依依表示，目前納豆的記憶都回來了，但還需要一點時間才能工作，醫生都說這是奇蹟，她還特別提到曾經請王偉忠到醫院看納豆，因為醫生說平常幸福快樂的記憶其實很淺，要令人害怕、畏懼的事情才能留下深刻的印象，那時納豆拒絕復健、一整天都不願開口說話，她覺得可能請王偉忠出馬才可以嚇嚇納豆，所以特別請王偉忠見到納豆時要他多復健。