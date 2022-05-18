加州台灣教會槍手周文偉的房間曝光。

美國檢調16日晚間搜索加州台灣教會槍手周文偉（David Wenwei Chou）的房間，影片顯示被搜索後的房間內相當凌亂，床上堆放大量雜物，室友透露，周文偉曾批評台灣政府相當腐敗，自認為是政治難民，完全不想和台灣有瓜葛。

綜合拉斯維加斯地方電視台KLAS-TV、美國全國公共電台（NPR）報導，美國檢調周一晚間搜索加州台灣教會槍擊案兇嫌周文偉的住所，他的室友戴維斯（Jordin Davis）也提供一段周文偉房間被搜索後的影片，畫面顯示房間內相當凌亂，床上堆放大量雜物。

戴維斯表示，他得知加州教會大規模槍擊案的槍手為周文偉時相當震驚，但也相信仇恨是他的犯案動機。

他說周文偉只和他聊過台灣1次，大概不到2周前，當時周文偉認為台灣政府相當腐敗，而且不滿台灣人對政府的支持，「他讓自己基本上看起來是一個政治難民。」

戴維斯也提到周文偉和他聊到離開台灣的原因，因為他不喜歡台灣的政治局勢，甚至表示不想和台灣有任何關係。

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