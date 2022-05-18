在香港上市的江蘇大型房企佳源國際控股今（18日）再度閃崩大跌，目前跌超40％，每股報0.58港元，市值蒸發19億港元，目前市值只剩28億港元。截止目前，佳源國際控股在香港暫停交易。

大陸房地產銷售依然低迷，房地產企業面對的現金流壓力與日俱增，近日，佳源服務成為繼力高健康生活之後，第二家被大股東質押控股權的上市物業管理公司。

根據港交所權益披露顯示，5月11日，新鴻基財務以「保證權益」為由，取得佳源服務質押的73.56％股份，占控股股東持有股份的100％。以當日收盤價2.79港元計，涉及市值約12.56億港元。

佳源國際也以相同理由，質押了股份給新鴻基財務，涉及股份達10.365億股，股權占比約21.11％。以當日收盤價1.08港元計，股份市值達11.19億港元。

據2021年年報顯示，佳源國際主席兼大股東沈天晴持有佳源國際93.95％股權，他與其家族亦持有佳源服務74.09％股權。

而在二級市場上，佳源服務的市值接連縮水。股價自5月3日跳水至5月17日，區間跌幅達32.74％，市值同步蒸發近三分之一。

此前有傳言，某港股上市物管公司正在洽購佳源服務，不過從控股股東質押控股權來看，出售的事情暫時無望。

5月10日，穆迪已將佳源國際控股有限公司評級從「B2」下調至「B3」，並將其高級無抵押評級從「B3」下調至「Caa1」，穆迪也將展望從評級列入觀察名單中調整為負面。