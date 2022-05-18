國民黨桃園市長提名人選懸而未決，繼日前台北市議員羅智強表態參選，卻引發藍營內部爭論後，近來又傳出有人力拱前高雄市長韓國瑜挑戰桃園，對此，前高雄市新聞局長、現任台中市新聞鄭照新說，他沒有聽說這樣的情況，這應該是相對支持者的臆測。

若魯明哲參戰 羅智強市長夢碎？他曝藍營桃園選戰關鍵
藍營金主力拱韓國瑜選桃園？ 羅智強這麼回應
2022誰來做老大》新北市議員 國民黨三蘆初選 侯韓人馬出線
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