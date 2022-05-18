拱韓國瑜參選桃園？ 鄭照新：相對支持者的臆測 10:582022/05/18 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市新聞局長鄭照新說，外傳有人拱韓國瑜選桃園，應是相對支持者的臆測。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨桃園市長提名人選懸而未決，繼日前台北市議員羅智強表態參選，卻引發藍營內部爭論後，近來又傳出有人力拱前高雄市長韓國瑜挑戰桃園，對此，前高雄市新聞局長、現任台中市新聞鄭照新說，他沒有聽說這樣的情況，這應該是相對支持者的臆測。 若魯明哲參戰 羅智強市長夢碎？他曝藍營桃園選戰關鍵 藍營金主力拱韓國瑜選桃園？ 羅智強這麼回應 2022誰來做老大》新北市議員 國民黨三蘆初選 侯韓人馬出線 #桃園 #鄭照新 #相對 #臆測 #支持者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》新北市議員 藍三重蘆洲初選 侯家軍成型關鍵 04:102022/05/17 政治要聞 羅智強要選桃園不叫空降是跨區 呂玉玲：好好傾聽民意 11:032022/05/16 政治 羅智強曝欲罷不能到三更半夜 ：看了才知有多感動 13:082022/05/17 政治 桃園確診數又破萬 長者快篩陽可啟動投藥機制 16:552022/05/17 生活 沒有公職在身 羅智強清晨雨中吐心聲：只盼一件事 07:252022/05/16 政治 486位里長連署相挺 呂玉玲：我就是桃園最強 10:102022/05/16 政治 幽靈投票判緩刑 華航工會理事長擬聲請釋憲 04:102022/05/17 社會新聞 康和投顧看本周指數區間15,500-16,100點 10:022022/05/16 財經 見證南崁溪扭轉命運 鄭寶清：帶動城市空間轉型契機 14:012022/05/17 政治 《金融股》國壽投資 高鐵桃園站前開發啟動 16:292022/05/17 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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