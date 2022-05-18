維大力汽水台灣人從小喝到大，經典廣告更深植人心，過去還以鋁罐造型送貨車引人注目，但近年來越來越少見，一名網友近日貼出超大瓶維大力鋁罐造型的汽車在路上跑的照片，勾起小時候回憶，引起網友共鳴，還有人表示，其實在桃園、台中還很常看到維大力車到處送貨。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出好久不見的維大力車，感慨這是小時候的回憶，現在很難看見了，是專屬於台灣的創意，讓許多網友看了有感。

有網友就回想起小時候都有幾台會去國小發維大力汽水，自己還有拿過，還有人表示家裡還有維大力鉛筆盒汽車，真的是小時後的回憶，紛紛留言：「好久沒看見這個了」、「我台灣我驕傲，唯一車輛造型在台灣能看見」、「以前看到會笑到歪腰」、「真的耶，好想在看一次」。

不過有網友表示，桃園、台中還是能看到維大力車到處送貨。（翻攝自 爆廢公社公開版）

其中，有網友表示，維大力車其實還在路上跑，桃園跟台中都能看到：「桃園常常看到，這車超過20年了，維大力工廠在龜山工業區」、「北屯維大力有一台還在出勤中」、「成功嶺新訓時常常看到來補貨」、「北屯維大力有一台還在出勤中」、「這其實是飲料販賣機補貨的車哈哈哈，部隊常看到」，更坦言「其實有好幾台，只是路線可能沒經過你那裡而已」。