法國第75屆坎城影展在當地時間17日盛大舉行，由法國影帝文森林登領軍，是這3年受疫情影響以來，再度回歸5月下旬舉辦。這次開幕最大亮點莫過於烏克蘭總統澤倫斯基的現身，再次喊話世界和平以及提倡反戰思想。在播放開幕片殭屍喜劇《Final Cut》前，他穿著標誌性的綠色橄欖襯衫現身VCR，引用卓別林在1940年發行的《大獨裁者》中的最後一次演講，並懇求：「我們需要一個新的卓別林，他將證明這個時代的電影不是沉默的。」引起現場歡聲雷動。

另一個開幕焦點則是由美國黑人男星佛瑞斯惠特克拿下終身成就獎，他以《最後的蘇格蘭王》奪得奧斯卡影帝，上台領獎時他感動得淚流滿面，令人動容。2020、2021年因疫情取消的開幕紅毯今年正式回歸，第1位走上紅毯的是是前法國小姐艾瑞斯米特納雷，而影后茱莉安摩爾、影集《慾望師奶》女星伊娃隆格里亞、影集《漢娜的遺言》的澳洲女星凱薩琳蘭馥都成為紅毯焦點。

今年坎城影展即日起至5月28日，期間有不少重量級明星都選擇坎城影展作為電影的世界首映，包含湯姆克魯斯的《捍衛戰士：獨行俠》、湯姆漢克斯的《貓王艾維斯》。而安海瑟薇、凱特布蘭琪、安東尼霍普金斯、勞勃狄尼洛也將帶著主演電影《世界末日》在影展期間現身。

台灣之光林見坪導演將帶著最新執導短片《小黃花》勇闖坎城影展，該片入選「短片角落」單元及獲選法國坎城電影市場展台灣館展示影片。另有多部亞洲電影入圍競賽單元角逐獎項，如金馬影后湯唯主演的韓國懸疑片《分手的決心》以及韓國影帝宋康昊、裴斗娜、IU李知恩主演，日本名導演是枝裕和編導的韓國電影《嬰兒轉運站》。另紅遍全球的《魷魚遊戲》男主角李政宰，也帶著首次編劇和執導的電影《HUNT》受邀參加坎城影展。

在全世界都與病毒共存的現時，坎城影展的防疫措施相較去年也鬆綁許多，今年沒有強制規定入會場的人要接受唾液檢測、連觀賞影片時也不強迫全程戴口罩，所有規定皆改為「強烈建議」字眼，但並沒有約束力。主辦方表示還是會讓工作人員全程戴口罩，以防和觀眾之間的近距離傳染，但仍有不少人擔心，坎城影展會成為群聚傳染的危險環境。