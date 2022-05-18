鴻海集團提告指控，子公司富泰華的翁姓協理，以高於市價採購產品，再私下向廠商索取「好處費」，鴻海指責翁男違反「誠信廉潔約定書」須賠近3年他所領的薪資共1000萬元，最高法院計算翁3年薪水及分紅獎金等共1443萬元，求償在範圍內，判賠1000萬元確定。

鴻海提起民事求償訴訟主張，翁男在深圳的富泰華公司擔任產品開發部門協理，負責新產品之研發及測試等業務，他簽署誠信廉潔暨智慧財產權約定書，但卻私自篡改富泰華公司對廠商採購的試驗收結果為合格、不當建議與指示富泰華公司以高於一般市場之價格採購。

鴻海表示，翁男要求廠商給他「好處費」，向鴻海子公司的協力廠商、客戶、供應商約定或索取不正當利益，鴻海可依約定書的約定向翁男索賠最近3年受領之報酬新台幣1000萬元本息。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審都認定，翁男違反與鴻海的約定書約定，計算他近3年所受領的年終獎金及績效獎金及員工分紅股票等，所受領之報酬合計為1443萬5456元，鴻海請求他給付1000萬元，未逾他所受領報酬之範圍，自應准許，上訴後，最高法院駁回。