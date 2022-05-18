日本女星田中千繪來台發展多年，與男星范逸臣在一起多年，感情堅毅穩定卻遲遲沒有舉辦婚禮，兩人對於感情也始終低調不願多談，因此便傳出是因為田中千繪身為彩妝大亨的老爸從中阻攔才無法開花結果。對此，田中千繪也出面說出真實原因。

田中千繪自2008年來台拍攝電影《海角七號》後便打開知名度，也與劇中男主角范逸臣擦出愛的火花，雖兩人都不曾對外公布戀情，卻也低調長跑14年之久，也沒有舉辦婚禮的打算，因此外界謠傳是田中千繪的爸爸不滿意范逸臣，讓兩人的感情受到阻礙。

而田中千繪近日接受《CTWANT》採訪時，提到自己相當戀家，每年一定都會回家過年，但礙於疫情她相隔一年後才回到日本，沒想到又遇到日本疫情的高峰，因此考慮到父母已年過70，她近1個月的時間都在家中陪伴家人，頂多跟家人前往淺草寺拜拜。

對於感情及外界謠傳是爸爸的因素造成他們婚姻卡關，田中千繪則澄清「那都是媒體在說的」，並表示爸爸對於這件事情一頭霧水，也不明白台灣媒體的報導，讓她有時不知道該如何解釋。但爸爸對於她的感情，只表示「只要女兒開心就好」，反而是媽媽偶爾會關心她何時要結婚，而田中千繪也坦言雖偶爾也會想像自己成為媽媽的模樣，但計劃趕不上變化，因此對於婚姻計畫一切隨緣，活在當下比較重要。