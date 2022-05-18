運勢命理網站「靈匣網」分享，5種面相男人不要嫁，包括耳朵薄小或內耳廓外翻、額頭凹陷又低窄或雜紋多長惡痣、顴骨橫張高凸並且無肉、鼻歪嘴斜、說話無氣且聲音帶煞等，其中內耳廓高凸外翻、蓋過耳輪的男人，不僅人緣差還守財困難，一生難成大事。

一、耳朵薄小，耳反廓露

在面相學中，耳朵主智力、財運和福氣，以厚大為佳，最忌薄小。耳朵厚大的人大多身體健康、頭腦聰慧、智商高，做起事來很有幹勁。但如果一個人的耳朵薄小的話，大多比較安靜，而且體質較弱，智慧不高，沒有什麼志向，做事缺乏堅持。若是內耳廓高凸外翻、蓋過耳輪的話，這種人大多性格叛逆，任性又固執，人緣比較差，缺乏貴人運，這種男人守財困難，一生難成大事。

二、額頭凹陷、低窄或帶兇紋、惡痣

額頭在相學中稱為天庭，代表一個人的先天運勢和前途運勢，也稱為「官祿宮」。如果一個人的額頭長得凹陷或低窄的話，大多智慧不高，目光短淺，分辨力和判斷力較差，做事缺乏思考，學習能力低，個人能力平平，事業上難有什麼突破。若是再加上雜紋較多，或是長有惡痣的話，出身不是很好，從小家境較為貧困，得不到父母助力，容易吃很多的苦頭，一生運勢受阻，難成大器。

三、顴骨高凸無肉或橫張

顴骨在面相學中代表著一個人的膽識、能力和耐性，也可以看出一個人的性情和做事態度。如果男人的顴骨長得橫張寬闊或者高凸無肉的話，雖然個人能力強，能夠吃苦耐勞，對於環境的適應性非常強，而且意志力堅韌，但是功利心特別重，為了達到目的可以不擇手段，並且大多有控制欲，性格強勢霸道，為人比較自私，為了自己的利益，還能做出忘恩負義之事，一生財運不佳，人緣不好，嚴重者還會惹上牢獄之災。

四、鼻歪、嘴歪

鼻子在相學中代表著一個人的人品和財運，嘴巴代表著一個人的感情，正所謂「鼻正則心正，鼻歪則心歪」，鼻子長得歪斜的人大多心術不正，而且生性多疑，腦子裡亂七八糟的想法比較多，容易走上歪路，做事不踏實，整天想一些歪門邪道的東西，甚至連妻子或親人都要算計。而嘴巴歪斜的男人比較勢利眼，看不上比自己差的人，還特別喜歡撒謊，婚姻容易出現問題。

五、說話無氣、聲音帶煞

通過一個人的聲音能判斷出一個人的健康運和性格特徵。一般聲音洪亮的人，大多說話時中氣十足，很有氣勢，而有的人說話則是有氣無力，這種人大多身體比較差，精神狀態也給人一種萎靡不振的感覺。若是一個人聲音聽上去煞氣很重的話，這種人大多內心比較急躁，而且氣量狹小，缺乏包容心，待人處事非常苛刻，總喜歡挑別人的過錯，嫉妒心還特別的強，見不得別人好，註定一生勞碌，難有富貴。