女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，她挺過8次化療後，才逐漸恢復健康，不過唐玲卻在日前發現卵巢腫大，她切除子宮跟卵巢後，竟發現是胃癌轉移到卵巢，唐玲事後發文證實已是癌症末期，她擔心自己只能活3-6個月，唐玲昨（17日）還喪氣發文：「可惜我是個膽小鬼，我得了癌症，我老實講，我覺得癌症好可怕」，讓人看了都很不捨。

唐玲昨在臉書分享，有很多抗癌人是正能量認為，癌症不可怕，但唐玲卻有感而發說：「可惜我是個膽小鬼，我得了癌症，我老實講，我覺得癌症好可怕，真的很抱歉，我我我我我我對不起大家」，不過唐玲也不忘向外界報平安，表示她的身體在手術後恢復得很好「身體的不舒服，只有一點點，但是心裡的不舒服，如果不說出來，肯定會對我的身體造成傷害」。

於是，唐玲決定不再吸收負面能量，她豁出去把自己秘密、短處全公開，唐玲揭露自己是私生女、遭親生媽媽拋棄、爸爸外遇劈腿家暴、自己曾經抽煙抽很大、癌症已經最後一期、沒子宮卵巢進入更年期，把自己的黑暗面全公開。

唐玲發文吸引藝人好友小嫻、何妤玟、孫淑媚等人留言替她加油，不少網友和病友也紛紛留言：「妳的公開『減分』讓人感動～真正安慰了需要被鼓勵的人」、「能夠勇敢的說出來才是療癒自己，也能鼓勵到跟妳一樣的人」、「祝您早日康復，平安健康」。

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