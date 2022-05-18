【愛傳媒曾建華專欄】5月9日，單劑快篩試劑開賣的第一天，一測，好傢伙，是很明確的兩條線。還好在那之前我即因自覺身體有異先去看了醫生，且與家人分開吃、住。家人也都快篩陰性。但那時對快篩陽該如何處置並無明確指引。我聽說在我所居住的地區要去一家小型的私人醫院做PCR。

5月10日，自行開車前往醫院，不過被打了回票，因為要帶著快篩陽性的那個卡匣，而且必須預約。當場可預約次日的PCR，倖倖而歸。那時的症狀是輕微咳嗽、鼻塞，且在吃了處方藥後幾乎無症狀。

5月11日，再前往該醫院。這個可愛的小鎮人口不多，排隊做PCR的人數約莫20人，我排第6個吧，但從開始排隊到結束離開，花了近兩個小時。我沒有怪罪醫護人員之意，而是觀察到醫護人員與排隊民眾對相關規定的無所適從。

這家醫院印了一張通知明確地表明「疾管署並未給付本院任何檢測費用」，PCR的採檢是「純為應對新北市政府的請託」。那幾天每天新增是幾萬幾萬，新北市是全台最多。故新北市政府強力地介入，這家小型醫院才硬著頭皮擔當這困難的任務。

之所以這樣講是因為小鎮居民都知道這家醫院的資源非常缺乏，居民要看病最近是基隆長庚或部立基隆醫院，更多的是跑到台北的大醫院。

採檢過後每人分發一份兩天份的「緩解性藥物」共7種配方，費用300元。我仔細看了藥單內容，WOW，都是很好的藥，這部份就不細說，但我吃了兩天後，可以說所有的不適都消失了。

不過別急，這個時候我還沒有被列在官方的統計之中，因為PCR採檢的結果要36-48小時才知道。

作者為資深媒體人

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