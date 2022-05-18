《天堂2M》今（18）日更新，開放伺服器轉移、古代之島競技場副本特別活動版本，同時進行第2次職業平衡性調整，並展開多項活動。

《天堂2M》今日更新後至6月1日止，將開放角色伺服器轉移。同時進行第2次職業平衡調整，將調整部份職業技能。包含單手劍的「神聖之擊、懲罰盾、真衝擊」；匕首的「毒之懼、毒爆裂」；以及弩弓的「暗轉弩箭術、吸血之心」技能調整。

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【520愛的出勤】：5/18維護後～6/2維護前，活動期間內透過每日優惠，可以獲得「殷海薩恩寵*1000」，此外還可額外獲得包含「搜魂石（11次）（活動）、成長藥水（10%）（活動）、覺醒粉末（刻印）、上級職業獲取券（11次）（活動）、上級壺精獲取券（11次）（活動）、一般修練書選擇箱（活動）、上級修練書選擇箱（活動）」等累積登入獎勵。

520愛的出勤

【520告白的勇氣】：5/18維護後～5/25維護前，活動期間內於克魯瑪高塔、安塔瑞斯洞窟、象牙塔、傲慢之塔副本內狩獵時，將隨機掉落「告白的勇氣（活動）」，利用「告白的勇氣（活動）」可100%成功製作出多樣道具。

520告白的勇氣

【520愛的邱比特】：5/18維護後～5/25維護前，活動期間內與村莊內的「邱比特銅像（活動）」對話，將可獲得「愛的告白」輔助魔法；輔助魔法效果包含「近距離傷害+1、遠距離傷害+1、魔法傷害+1、傷害減緩+1、所有屬性傷害（水／火／風／地／暗黑／神聖） +1」。輔助魔法維持時間為4小時。

520愛的邱比特

【520愛的告白日】：5/20 00:00～23:59，520限定！活動期間內將透過郵件發送告白箱禮物，可獲得包含「甜心告白箱（活動）*6、甜蜜告白箱（活動）*6、可愛告白箱（活動）*6、浪漫告白箱（活動）*6、閃亮古董袋*6、魔精石（刻印）*520」等獎勵道具。

520愛的告白日

【古代神諭任務：暗黑財富商人】：5/18維護後～6/2維護前，活動期間內，可於古代之島入口購買「古代之島神諭之書（活動）」，完成神諭後可獲得多樣獎勵。

古代神諭任務：暗黑財富商人

【對決！古代之島大師】：5/21 22:00～23:00，活動期間內擊倒古代之島首領庫斯托勒時，將100%掉落「權威特別選擇箱（刻印）」。

對決！古代之島大師

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