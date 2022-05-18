為照顧弱勢需求、減輕購買快篩劑負擔，台東縣長饒慶鈴宣布，將補助全縣中低收入戶及低收入戶每人500元購買快篩劑，無需申請，補助款將於5月20日直接匯入帳戶，約1萬2000人受惠。

饒慶鈴表示，隨著國內本土疫情持續升溫，臺東縣確診人數及隔離人數也呈上升趨勢，民眾對於自我健康防護的重視，快篩試劑是目前檢測的重要工具，對於經濟弱勢家戶而言，購買快篩試劑是額外的經濟負擔，為協助弱勢家戶共同抗疫守護健康，台東縣政府主動發放縣內中低收入戶及低收入戶快篩劑補助金。

另外，台東縣政府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3700份，希望陪伴其度過獨處隔離但不孤單的日子。

台東縣政府社會處長陳淑蘭說明，因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資之經濟損失，台東縣府亦持續受理每人每日1000元防疫補償金，截至5月17日止，已完成2627案審核。