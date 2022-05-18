經過82天的戰鬥，俄羅斯終於要完全控制馬立波（Mariupol），但該市也已經被炸成「廢墟」，路透分析，雖拿下了馬立波，但俄羅斯在烏東頓巴斯地區的進展面臨越來越大的失敗前景，因為俄軍部隊遭受重創且所需人力不足。

總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting主管穆席卡（Konrad Muzyka）說，普丁要決定當前是否要投入更多的人力，否則就會失敗，這沒有中間模糊地帶；但普丁若選擇派出更多人，也需要幾個月的時間才能有效組織。他表示，隨著烏克蘭將西方的重型火砲帶入戰場，俄羅斯能取得突破的窗口正在縮小。

穆席卡說俄羅斯將重點轉移到頓巴斯，但是在未能打破烏軍在頓內茨克（Donetsk）的防線後，他們將營戰術組往東轉移試圖包圍利曼（Lyman）、北頓內茨克（Sievierodonetsk）的烏軍。

目前雖俄羅斯控制盧甘斯克90%以上的地區以及三分之一的頓內茨克被分離主義分子控制，但俄軍遲遲無法往克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Sloviansk）等主要地區發起進攻以擴大對整個頓巴斯的控制。

國防研究機構CNA專精俄羅斯的考夫曼（Michael Kofman）對俄要征服所有頓巴斯地區的前景感到懷疑，他說俄軍目前是一隻被大幅削弱的軍隊，士氣大幅降低，軍官不願繼續發動攻勢。

穆茲卡還說，本週烏克蘭可能就可以在重新完全奪回哈爾科夫（ Kharkiv）地區，但他們無法在頓巴斯地區獲得快速推進，因為頓巴斯中俄軍更為密集；考夫曼表示，接下來的戰鬥會更漫長，因為俄軍雖然在進攻上做得不好，但也不會輕易潰敗或投降。而在他看來，俄羅斯目前在頓巴斯的進攻可能是最後一次了。