國民黨高市黨部今天公布前鎮小港初選民調結果。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市前鎮小港議員初選，5連霸議員陳麗娜交棒給幕僚呂謦煒，對上黨代表陳識明，2人搶1席提名，高市黨部今（18）日公布民調結果，最後由陳識明出線，國民黨在鎮港區預計提名3席，另2人分別為現任議長曾麗燕、議員蔡武宏。

這次藍鎮港區民調從15日起至17日，高雄市黨部今公布結果，在市黨部主委許福明、選監小組委員李海鈺、民調專家、民調機構及初選參選人見證下，民調結果經在場出席人員確認無誤。

高市黨部指出，本次委託執行的2家民調機構及時間，均經由2位參選同志共同協調決定，今天由市黨部選舉監察小組代表將統計結果密封信封拆封後，交由許福明公布民調結果成績，2家民調合計結果排序為：陳識明126.236％、呂謦煒73.764％，結果由陳識明出線。

市黨部強調，此次民調秉持著公平、公正、公開的方式進行，每日針對調查過程記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，期間雙方針對民調執行過程並無意見，後續將依據黨內相關規定辦理，建請中央提名人選。

「很抱歉，辜負大家的期望！」呂謦煒表示，個人努力不夠，資源不足，初選未過關。不過國民黨提名的候選人各個是強棒，請大家一定要繼續支持國民黨所提名的候選人。