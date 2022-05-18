今天在大聯盟場上洋基以5：4險勝金鶯，目前戰績來到27勝9敗，依舊傲視全聯盟，而本季洋基的炮火堪稱頂級，過半分數都來自全壘打，此戰5分有2分是全壘打，都由「法官」賈吉(Aaron Judge)所轟出，目前他累積14轟高居全壘打王寶座。不過洋基此戰差點翻船，查普曼(Aroldis Chapman)9局下失掉本季第4分，好在最後守住比賽。
洋基17日靠單場3支全壘打射落金鶯，這場比賽過後他們得分的51.4%來自於全壘打，是聯盟所有球隊最多，而今天的比賽他們繼續維持這個模式，賈吉在首局就建功，先用二壘安打「暖身」，幫助洋基打下1分先馳得點，接著金鶯開始與洋基展開拉鋸戰，2局開轟追平比數，3局賈吉敲出本季第13轟再次超前。
而洋基先發投手泰隆(Jameson Taillon)狀況不太好，4局又丟了2分，但5局賈吉繼續開火，鎖定79 mph滑球轟向中外野追成3：3平手，前半段比賽賈吉隻身對抗金鶯戲碼相當精采，同時多次拯救泰隆逃過敗投，此戰賈吉5打數4安打貢獻3分打點、跑回2分，目前打擊率高達.315、攻擊指數1.076，皆為先發打線內最高。
此外據《ESPN》指出，這場是他生涯第19場敲出2轟以上比賽，追平多位洋基名將，與溫菲爾德(Dave Winfield)、內托斯(Graig Nettles)、馬里斯(Roger Maris)、尤基貝拉(Yogi Berra)並列隊史第8。而比賽後段洋基再添2分，9局下半派出查普曼，近況不佳的他又掉了1分，但面對壘上有人危機他守住了，奪下本季第9次救援成功。
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