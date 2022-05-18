今天在大聯盟場上洋基以5：4險勝金鶯，目前戰績來到27勝9敗，依舊傲視全聯盟，而本季洋基的炮火堪稱頂級，過半分數都來自全壘打，此戰5分有2分是全壘打，都由「法官」賈吉(Aaron Judge)所轟出，目前他累積14轟高居全壘打王寶座。不過洋基此戰差點翻船，查普曼(Aroldis Chapman)9局下失掉本季第4分，好在最後守住比賽。

All Rise for a 4-hit night from @TheJudge44 💪



Presented by @Delta pic.twitter.com/FDhesKKta7 — New York Yankees (@Yankees) May 18, 2022

洋基17日靠單場3支全壘打射落金鶯，這場比賽過後他們得分的51.4%來自於全壘打，是聯盟所有球隊最多，而今天的比賽他們繼續維持這個模式，賈吉在首局就建功，先用二壘安打「暖身」，幫助洋基打下1分先馳得點，接著金鶯開始與洋基展開拉鋸戰，2局開轟追平比數，3局賈吉敲出本季第13轟再次超前。

而洋基先發投手泰隆(Jameson Taillon)狀況不太好，4局又丟了2分，但5局賈吉繼續開火，鎖定79 mph滑球轟向中外野追成3：3平手，前半段比賽賈吉隻身對抗金鶯戲碼相當精采，同時多次拯救泰隆逃過敗投，此戰賈吉5打數4安打貢獻3分打點、跑回2分，目前打擊率高達.315、攻擊指數1.076，皆為先發打線內最高。

Aaron Judge has his 19th career multi-HR game, tying Dave Winfield, Graig Nettles, Roger Maris, and Yogi Berra for 8th most in Yankees history.



Judge's 30 RBIs (through the 5th inning tonight) are the most he has had through 34 games in a season in his career. pic.twitter.com/6lTawqKsg4 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 18, 2022

此外據《ESPN》指出，這場是他生涯第19場敲出2轟以上比賽，追平多位洋基名將，與溫菲爾德(Dave Winfield)、內托斯(Graig Nettles)、馬里斯(Roger Maris)、尤基貝拉(Yogi Berra)並列隊史第8。而比賽後段洋基再添2分，9局下半派出查普曼，近況不佳的他又掉了1分，但面對壘上有人危機他守住了，奪下本季第9次救援成功。