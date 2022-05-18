澎湃新聞報導，上海海關副關長柳波18日在上海市新冠肺炎疫情防控工作第187場記者會表示，積體電路、汽車製造、生物醫藥等一直是上海重點產業，也是下一步外貿保穩提質的戰略支撐。上海海關將從三方面採取措施，支持產業鏈穩鏈補鏈強鏈。

一是做大「綠色通道」。為積體電路、生物醫藥、汽車製造等全產業鏈開通「綠色通道」，將便利化措施的惠及範圍從重點企業擴大至產業鏈供應鏈上下游，商品覆蓋面從製成品擴大至原材料、中間品及相關製造設備。對新冠疫苗、治療藥物及其他防疫物資，加快辦理衛生檢疫審批等手續。同時，與特斯拉、上汽集團等重點「白名單」企業建立「一對一」關企聯絡機制，疊加實施「兩步申報」、提前申報、匯總徵稅等改革措施，助力跑出通關加速度。

二是優化監管模式。對於積體電路產業，全面推廣實施真空包裝等高新技術貨物口岸和屬地查驗協同，進一步降低口岸開拆帶來的質損風險。對進口肉類、水產品、乳製品等，在通關過程中不再逐批審核衛生證書原件，對進出口鮮活易腐農食產品實施優先查檢及「5＋2」預約查檢，進一步提升通關便利化水準。

三是採取臨時性監管措施。對上海市復工復產「白名單」內的積體電路企業開展評估，對符合要求的進口光刻膠臨時免予抽樣送檢；對冰鮮水產品、水果、肉類、巴氏殺菌乳、嬰幼兒配方乳粉等民生物資動態調整抽檢比率，保障重點物資盡快投入生產和保供。

同時，建立長三角地區產業鏈供應鏈重點企業「白名單」五關互認機制，對納入各地方政府確定的「白名單」企業，由五地海關共同給予通關便利，支援「以點帶鏈」、「以鏈帶面」，持續鞏固區域產業集群優勢。