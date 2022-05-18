疫情衝擊餐飲業者，經濟部宣布補助業者執行行銷活動，民進黨立委許智傑等人今天表示，對於免開統一發票的小店家而言，並不一定具備相關的行政能力，呼籲經濟部對於小型餐飲業者直接提供補助，迅速幫助他們度過疫情。

為減緩餐飲店受疫情影響衝擊，經濟部5月16日宣布開辦「餐飲業行銷補助」，6月15日前執行行銷活動，可補助五成經費，開立統一發票的商家最高補助10萬元、免開統一發票者則為2萬元。

民進黨立委鍾佳濱、許智傑、郭國文今天召開「小吃店度小月 直接補助最迅速」記者會，鍾佳濱表示，此次經濟部宣布的餐飲行銷補助初步規劃僅執行到6月15日，應該是要救急因民眾自主防疫而受影響的餐飲業者。但過於複雜的補助方案，對於人手不足的小店家來說，不容易申請就會導致執行成效不彰。因此他呼籲經濟部對免開統一發票的小店家可考慮直接補助，才能讓民眾迅速又有感。

許智傑表示，經濟部開辦「餐飲業行銷補助」，其中最高補助一半的行銷支出，看似立意良善的政策，卻難以幫助到缺乏行銷資源的小店家。針對免開統一發票者最高2萬元補助，等於小攤商必須要有4萬的行銷推廣支出，對於營業額不高的商家是一筆非常大的金額。

他擔心小攤商無法吃到這一塊經濟部推出的餅，並以好食券為例，政府編列10億多的好食券，夜市與市場攤販僅分到0.64％，多數的預算都流向百貨公司及連鎖集團，實際幫助到最需要幫助的小攤商卻是微乎其微，經濟部不該重蹈好食券的覆轍。

許智傑說明，經濟部申請規則複雜，且小攤商光聽到要行銷4萬難免卻步，建議簡化流程採申請制補助，否則這樣看得到很難吃到。他也為其他產業發聲，要求經濟部針對受疫情影響嚴重的產業，如健身產業、觀光產業，都應該推出類似的補助，避免民眾有差別心態，若財源不足，甚至應該加速推出紓困6.0，協助民眾度過這波疫情，並感受到政府的用心。

郭國文則表示，目前餐飲業者面臨的不是行銷問題，而是大環境疫情衝擊和通膨，造成小店家經營困難，經濟部提供的行銷補助2萬元，要求店家必須相對拿出2萬元來執行，不僅設計太多高門檻，店家還要花成本作促銷活動，呼籲應免除相對提撥的設計，直接補助以達到效果。