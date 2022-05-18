2022年第三十一屆時報金犢獎國際競賽期間自3/15起至5/27止，目前已臨近截止期，本屆品牌多元且題型皆順應國際趨勢，包含環境永續、ESG、SDGs、IP經濟、電商行銷、城市行銷、文創經濟等，透過參與多元題型競賽方式培養台灣優秀青年，提升國際觀、科技與美感、規劃執行與創新應變等素養，讓教育與業界環境接軌，強化學子終生學習之能力，成為新一代即戰力。

大明高中、亞洲大學、樹德科技大學校園創意分享會。(圖/時報獎執委會提供)

本次全球校園創意分享會不畏疫情，線下共舉辦33場，台灣地區包含大明高中、亞洲大學、國立雲林科技大學、樹德科技大學、復興商工等百人場次，同時邀請到台灣邁肯傳播集團董事長暨執行長張志浩、生米組成首席創意官暨執行合夥人沈翔、6636創意有限公司總經理紀淵字、北市設計創辦人唐聖瀚等業界知名大師，在分享會現場為師生創意思維加值；線上兩岸共計舉辦20場，包含台北海洋科技大學、及透過YouTube直播的振聲高中等百人大場，也邀請到WT偉門智威廣告公司首席創意長常一飛，替分享會師生注入創意能量。

大明高中美工科江承宇同學，更於分享會現場展示專為金犢獎量身打造的海報，展現金犢獎不斷向上突破的精神，其他同學亦熱情與本屆主視覺設計師－紀淵字老師互動，並在現場展現人物速寫，足見分享會對於同學們創意的啟發，以及對於夢想勇敢追求的熱情。

大明高中美工科江承宇同學、主視覺設計師－紀淵字老師與大明高中學生合影。(圖/時報獎執委會提供)

據執委會指出，目前全球總收件數已突破5萬件作品，今年的企業主題皆為知名企業，增加同學們對主題的熟悉度，參賽作品除了原有的設計專業外，更融入了時下熱門話題－元宇宙、NFT等概念進行創作，可見Z世代青年將掀起一陣網路創意浪潮，期待今年頒獎現場看到這些優秀作品。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，二十道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、Signify「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、森田藥粧集團形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎、數位文創說成都 我們眼中的公園城市示範區設計獎。

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