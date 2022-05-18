台北市議員鍾小平、北市議員擬參選人林杏兒今召開記者會，質疑指揮官陳時中公布每日確診死亡數「蓋牌」，雙北確診火化347例，比中央公布232例還多，炮轟陳時中為參選美化數字，是無恥的政客。對此，北市殯葬處回應，只要死亡證明書有寫到新冠肺炎，都算到確診亡者，儘速火化處理，與中央數字有落差是因定義不同。

林杏兒說，殯葬業者5月初向她踢爆，發現火化數字跟指揮中心公佈的死亡數字有落差，觀察一段時間，發現確實落差很大，統計5月1日到16日，指揮中心公布全台灣232例，但是雙北確診火化數卻是347例，到底死亡數跑哪去，為什麼陳時中要蓋牌？尤其在北市差了3倍數字，難道是為選舉考量蓋牌嗎？

鍾小平指出，指揮中心公布全台灣232例，但是雙北確診火化數，台北市158例、新北市189例，雙北死亡數占全國6成，5月1日到16日，在22縣市殯葬場火化就超過500人，而只公布232人，詢問衛生局如何通報，小到診所、大到教學醫院依傳染病防治法直接通報到衛福部，難道是陳時中自行選擇要公布多少人？

鍾小平說，房仲公司廣告「先誠實，再成交」，希望陳時中「先誠實，再參選」，為了選市長蓋牌搞黑數，非常可惡，呼籲陳時中誠實為上策，他會繼續每天追查，每條無辜人命因為陳時中防治不力而死亡，令他痛徹心扉，陳時中沒有超前部署，死這麼多人，竟還敢說謊、蓋牌，只為了要參選，他痛批「無恥政客，莫此為甚」。

鍾小平認為，北市或許有燒一點其他縣市的遺體，絕大多數都是PCR陽後來死亡，到雙北火化，甚至有的還沒PCR，快篩陽已經往生，但他認為不會差到2、3倍，差不多是1、2成而已。

鍾小平強調，陳時中要好好防疫，光雙北火化場到月底就有1000具遺體，不管陳時中選不選，但是要誠實，只要還在衛福部長位子上，就要好好保護人命，到高峰期過去，台灣死了幾千個人，這算誰的？這樣的政府、這樣的部長，為了參選美化數字，提出最嚴厲譴責。

北市殯葬處長陳冠伶回應，火化場沒有限制台北市民，不管死因是什麼，只要死亡證明書有寫到有新冠肺炎或是PCR陽性的亡者，都算到確診亡者裡面，因為被要求儘速火化，所以另外統計，快篩陽的亡者也會比照確診儘速火化。

陳冠伶說，也許亡者是因車禍或自殺過世，或是其他意外、疾病離世，或死後才驗出PCR陽性，但是不會看亡者的死因，只要是新冠確診者，都會算到確診亡者，跟蓋牌沒有關係，只是為了要另外處理亡者做統計，與中央、衛生局的數字有落差，是大家的定義不一樣。

第二殯儀館館長劉瑞隆說，按照醫院開立的死亡證明書，只要提到與新冠肺炎有關，就會儘速火化，二殯火化場原則上是晚上8點過後到隔天早上6點進行確診亡者火化，與白天一般治喪民眾分流，近期平均一天晚上有10幾具確診亡者，與去年高峰期差不多。

北市衛生局指出，衛生局所掌握的數字即是中央指揮中心公布的數字，殯葬處處理的亡者可能是包含全省，快篩陽的亡者，無論戶籍是否設在台北都有計算。