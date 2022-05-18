歐付寶(6878)指出，由於公司虧損以及國內無現金支付方式逐漸普及，為了有更多營運現金能搶攻市占率並強化財務結構，今年將擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案，預計不超過15,000千股。

歐付寶指出，整體電子支付市場在Covid-19疫情衝擊下，民眾日益熟悉使用無現金支付方式進行消費，各項食衣住行育樂場景金融逐漸普及，但以去年度電子支付產業財報觀察，許多業者虧損達資本額30％以上者仍不在少數，須依法辦理增資，而歐付寶虧損0.19億元，去年底每股淨值在10.05元，為因應未來資金需求及強化財務結構，將辦理增資，並在昨天股東會上通過。

歐付寶自2021年法規修訂，取得金融機構代號397後，使用者可透過全台所有銀行帳戶與歐付寶會員進行跨機構轉帳，於任何金融機構只要指定收款行代碼為歐付寶397，個人收款帳號為手機號碼，公司收款帳號則為統一編號，即可進行即時轉帳。

公司表示，在同業紛紛取消跨行轉帳免手續費、降低營業成本減少虧損時，歐付寶仍維持同業虧損最少的良好公司體質，持續提供使用者跨行轉帳免手續費的服務，縱使電子支付市場競爭激烈，歐付寶並不會加入搶奪線下實體店家的「街邊戰爭」，也不會犧牲獲利、無限制的加入補貼流血戰，而是瞄準其他市場需求與缺口。

目前正值報稅季節，歐付寶亦為10家專營電子支付機構內，少數可於財政部手機報稅平台的電子支付業者，民眾可直接透過手機網頁完成報稅，並選擇歐付寶支付稅款，更可搭配與兆豐銀行發行的歐付寶聯名卡消費時所提供的歐付寶紅利進行繳稅。

未來歐付寶將整合集團資源，串連綠界科技(6763)與自身業務與優勢，啟動「綠包歐專案」，在綠界的付款頁面中，加上讓消費者使用歐付寶掃碼付款的選項。綠界科技收費來自於信用卡，但成本較高，相較起來，歐付寶綁定的是銀行帳戶，手續費大幅降低，期望透過集團中兄弟兩家公司聯手，可以創造更多的利潤空間。