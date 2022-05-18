在今（18日）天上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，上海海關副關長柳波指出，針對疫情對長三角供應鏈造成的影響，區域內海關已建立協調機制，實現「白名單」企業五關（上海、南京、杭州、寧波、合肥海關）互認，引導企業運用「陸改水」、「陸改鐵」和「聯動接卸」等多種方式，加快跨關區貨物運轉。

柳波指出，前期，針對貿易鏈不暢、集疏運通道受阻、口岸運轉效率不高等問題，上海海關連續推出了抗疫情保民生助企業促發展10方面措施，以及加速上海口岸貨物報關和提離的通告，聯合長三角區域海關，保障產業鏈供應鏈安全暢通。海關資料顯示，4月下旬以來，上海口岸貨運量和外貿進出口總值逐步回升，口岸外貿逐漸起穩。

柳波指出，目前，上海疫情防控形勢持續好轉。上海海關結合實際，從暢通口岸、助企紓困、產業穩鏈、區域協同4個方面，公布了新一輪支持企業擴大復工復產、保障產業鏈供應鏈安全穩定的12項措施，推動企業復工複產，推動口岸核心功能運行。

對於因疫情產生的通關單證和貨物積壓，海關將打造「線上報關大廳」，增設「線上業務受理視窗」，加快各項業務辦理；全面推行通關全程視覺化，提供理貨、申報、查驗、放行等資訊查詢，説明企業合理安排通關計畫；擴大電子證書的適用範圍，企業可憑電子證書進入港區外的中轉消殺庫，加快冷藏集裝箱疏港速度，進一步保障口岸集疏運功能暢通。

對於民生物資和重點產業鏈保供需求，海關將疊加運用「綠色通道」、採取臨時性監管措施及優化監管模式等舉措，實現優先預約、優先審單、優先查檢、優先放行，推動積體電路、生物醫藥、汽車製造等重點產業儘快達產。