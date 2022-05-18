台中府會餐敘引爆新冠肺炎傳播鏈，首波染疫的教育文化委員會共4名局長，在經過10天居家照護及7天自主健康管理後，今天重新回到議會列席，其中，新聞局長鄭照新居家照護期間每晚餐只吃蘋果，出關後足足瘦了3公斤；另副市長黃國榮、令狐榮達與地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪仍在自主健康管理。

府會傳播鏈首位染疫的文化局長陳佳君說，她當時有喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等症狀，最主要要多喝水、增強抵抗力，這是對抗病毒最好的辦法。

鄭照新則說，他一開始是喉嚨癢，確定確診後第2天咳嗽較嚴重、喉嚨腫起來，且有頭痛的症狀，經服用緩解藥物後好了些，呼籲民眾應預先準備一些止痛、消炎、退燒、止咳化痰藥物，只要做好相關準備，就可以用較好的態度去面對疫情發展。

鄭照新說，居隔期間應酬變少，後來每天只有中午吃一餐，晚上只吃1顆蘋果，出關後瘦了3公斤，希望繼續堅持。另教育局長楊振昇感謝太太在他居護期間的照顧，他說，隔離出關後也瘦了2公斤。