賽前頓失兩名先發大將的塞爾提克，上半場竟靠著塔圖的21分以及六成投籃命中率加持，客場8分領先熱火，沒想到第三節風雲變色，熱火單節39比14攻勢反超，甚至取得17分優勢，

塞爾提克在季後賽前兩輪分別淘汰籃網與衛冕軍公鹿，原本士氣處在巔峰，可惜年度最佳防守球員史馬特右腳踝扭傷，禁區悍將荷福德觸發聯盟安全防疫規定，兩大先發主將被迫缺陣，也讓綠衫軍還沒開打就蒙上一層陰影。

幸好塔圖挺身而出，上半場塔圖狂砍21分改寫個人季後賽半場得分新高，力壓熱火一哥吉米巴特勒，幫助塞爾提克62比54領先局面。

易籃再戰，塞爾提克進入撞牆期，前6次出手全部落空，只靠傑倫布朗罰進2分，熱火在吉米巴特勒的領軍反撲下打出20比2攻勢強勢逆轉超前，期間塞爾提克多次失誤，三分線外7次出手全部落空，上半場六成投籃命中率的炙熱手感全無，熱火單節39比14攻勢將綠衫軍徹底打昏頭，最終118比107逆斬綠衫軍，東區決賽拔得頭籌。

決勝節，雙方肢體接觸愈來愈激烈，阿德巴約被吹了惡意犯規，緊接著葛蘭特威廉斯又與阿德巴約相撞倒地，球員火氣飆升至最高點，頗有一觸即發的可能性。

塞爾提克從最多落後20分的劣勢下回敬10比0攻勢，將比數縮小至10分差距。休息夠久的吉米巴特勒回到球場後立刻跳投止血，再助攻給史崔斯投進三分球，幫助熱火保住雙位數領先局面。

雙方你來我往、短兵相接，傑倫布朗砍進三分球，吉米巴特勒立刻翻身跳投得手，絲毫不給塞爾提克追趕上來的機會。

普利查德三分球破網給了綠衫軍一線生機，可惜守不住吉米巴特勒的短槍長砲，熱火最終以11分之差逆斬塞爾提克。

熱火致勝功臣吉米巴特勒41分、9籃板、5助攻、4抄截，勇冠三軍，希洛18分、8籃板，文森17分，史崔斯11分，阿德巴約10分。

上半場打得虎虎生風的塞爾提克，下半場卻變得像是一條蟲判若兩人，塔圖29分、8籃板、6助攻、4抄截，傑倫布朗24分、10籃板，羅伯特威廉斯18分、9籃板，普利查德18分。