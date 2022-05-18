俄羅斯國家開發銀行VEB周二指出，俄羅斯經濟受到西方制裁重擊之下，仍具有韌性，目前經濟需要擴大進口及更多的自由度。

在俄羅斯發動戰爭之後，西方國家發起制裁，試圖孤立俄國，讓以大宗商品為主的俄國經濟陷入衰退，通膨更為雙位數上升。

VEB經濟學家們說，俄國需要大幅增加關鍵進口，以及實行經濟的現代化，提高技術和生產獨立性所需的進口，並增加購買必要的外國資產。

俄國經濟部長上周表示，俄國經濟主要挑戰是供應鏈的中斷，以及進口的顯著減少。

據俄國CentroCreditBank分析師Evgeny Suvorov指出，俄國四月進口減少70~80%。Suvorov也表示，俄羅斯被孤立的情形令人震驚，這可能帶來可怕後果。

VEB的報告還指出，在西方封鎖之下，國家累積的財富，特別是外匯資產失去了意義。

在俄烏戰爭之前，俄國外匯和黃金儲備為超過6000億美元，但西方的制裁凍結了超過其中一半的資產。

VEB的經濟學家表示，他們預計在基本情景下，俄國2022年GDP將萎縮10.2%，表現遠劣於2021年的成長4.7%。通膨將從8.4%加速至18.7%。

VEB還預測，到今年底俄羅斯央行的關鍵利率將達到12%。戰事剛爆發之初，俄羅斯央行一口氣將利率升至20%。