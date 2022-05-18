台灣中小學代理教師超過2萬名，但僅教育部主管的國立高中職、基隆市、金門縣、嘉義市給足每年12個月薪資。全國教師工會總聯合會今天將到監察院陳情，要求糾正未給足代理教師薪水的縣市，並建請教育部減少控留餘額到5％，以讓更多代理教師可以成為正式教師。

全教總理事長侯俊良表示，現在國小每班法定員額編制1.65人、國中2.2人，因應少子化避免產生超額教師，學校可以控留5至8％員額。不過，近年學校代理教師比例已遠遠超過控留名額，絕大多數縣市每年也未給完整聘期，他們僅領10或11個月的薪水，工作條件不佳。

全教總文宣部主任羅德水說，代理教師沒有完整聘期，而且不是用《勞基法》、《教師法》，他們的定位很不清楚。而事實上，國內的代理老師，有約8成是具有合格教師證，他們幾乎做跟正式老師一樣的事，但待遇卻低一等。

民進黨立委張廖萬堅說，國中小的代理教師增加1萬多人，去年國小代理教師有1萬6120人、占116.43％，國中教師有7069人、占15.34％，人數10年來增加1萬多人，比例也遠超過教育部規定，這是不好的現象。

民進黨立委范雲表示，教育部每年補助地方政府13億元，讓國中小教師可以達到法定員額編制，每位代理代理教師應該可以領到每年12個月的薪水。但多數縣市挪用這些錢，沒有用在代理教師的人事費上，導致代理教師剝削、成為免洗筷。

全教總將到監察院檢舉未給足代理教師每年12個月薪水的縣市，並請教育部將控留名額縮減為5％，以讓更多代理教師可以成為正式教師。

全教總進一步正式要求，請教育部立即揚棄造成過多代理教師的補助要點，立即把這些學校真實需求的教師人力，於下學年正式提升至員額編制準則，還給這個世代應有的教師職缺。