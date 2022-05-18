大陸積極扶植國內半導體產業，其中功率半導體被稱為「節能的幕後英雄」，是電動車關鍵零組件，成為北京政府近期發展的重心，日媒分析指出，功率半導體原是日本強項，但在陸廠掀起發展熱潮下，恐壓縮日廠獲利空間，使日企未來面臨考驗。

根據《日經中文網》報導，大陸功率半導體產量正不斷增加，新興製造商計劃興建的工廠中，預計逾半數都是為了生產功率半導體，像是潤西微電子和杭州富芯半導體，將分別在重慶市和浙江省杭州市興建12吋矽晶圓的功率半導體工廠。

報導分析指出，陸企突然增產功率半導體的背後原因有以下兩點，首先是與北京政府自 2015年前後開始大力推動的支援半導體產業政策有關，例如2021年之後其所支持的「國家集成電路産業投資基金」，成為前面提到的潤西、杭州富芯兩家公司的大股東。

其次，大陸功率半導體的細微化加工技術已經成熟，也是一大關鍵。分析大陸生產功率半導體的公司當中，大多採用20年前左右就已經實用化的90奈米製程，進入門檻較低。加上有豐富電路設計及製造經驗的人才，使大陸半導體的投資重點往功率半導體的方向轉移。

報導稱，雖然日本三菱電機等業者，在功率半導體方面仍保有國際競爭力，但多半生產8吋晶圓，而陸廠的生產主力則為12吋晶圓，每片晶圓可生產的晶片數量，是8吋晶圓的 2.25 倍，雖然日本半導體裝置廠商銷往大陸市場的業績暢旺，但另一方面，卻也幫助大陸功率半導體製造商更為茁壯，使日企面臨考驗。