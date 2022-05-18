國民黨桃園市長參選人選未定，目前已表態參選的立委呂玉玲和剛辭北市議員的羅智強，近日動作頻頻，引發關注。其中羅智強日前急呼「極缺糧草、急缺糧草」，資深媒體人陳文茜更是率先捐出「66666」元，還有各地民眾也都動起來，紛紛捐款支持。而羅今（18日）也宣布，競選帳號開設5天，捐款比想像的踴躍，決定關帳號，「也算破了記錄吧」。

羅智強透露，雖然此前籌備選舉的開銷不小，但目前的募款應已足以支應所需，決定關帳帳號，5天關帳也算破了記錄吧！每一筆捐款都銘記在心，不管最後會不會被提名，都會努力到最後一刻，感謝大家。

該消息曝光後引發網友湧入及臉書留言，有人就說「我還沒轉呢你就關了」、「加油，台灣的改變由你開始」、「太強了吧」、「願意認錯...是支持你的原因，不貪...是另外一項」。

至於桃園選情部分，根據《中國時報》17日報導，國民黨桃園選情詭譎，已表態參選的前台北市議員羅智強被認為不受地方歡迎；呂玉玲也被質疑民調未現優勢；魯明哲民調領先，被看好參選，但態度一直保守；另位立委萬美玲則伺機而動。黨中央仍在等民進黨提出人選，未排除空降大咖出征的選項。