上海市衛健委18日通報，17日全天新增本土確診96例與無症狀感染者759例、合計855例。而上海市浦東新區「城中村」攻堅清零專項工作組負責人吳偉平也說明，從4月19日浦東新區成立城中村專項工作組後，要推進城中村疫情清零攻堅，讓新增陽性人數逐步降至個位數直至清零，並重點抓住4方面工作。

吳偉平表示，本輪疫情以來，浦東新區疫情相對高發，「城中村」有72個共23.3萬人，由於老舊住宅較多，人口密度較大，居住條件和衛生環境較差，存在較高的疫情傳播風險，是浦東新區疫情防控的重點和難點。

據澎湃新聞報導，在推進城中村疫情清零攻堅的4方面工作上，吳偉平表示第一是抓建立「村—片—塊—戶」四級網格體系，將72個城中村劃分為1904個單元，發動街鎮和社區工作人員、公安城管與志願者共8600多人，加強村口盤查嚴格落實足不出戶。

第二是抓「四應四盡」，對所有城中村進行每日核酸篩查，疫情嚴重者加做早晚抗，重點排查同屋、同住、同院人員和鄰近的握手樓住戶，抓緊轉陽轉密，落實應轉盡轉。

第三是抓緊「四公治理」，關閉公共廁所，發放7.7萬個可擕式馬桶入戶，安排錯時使用公用廚房、公用水龍頭，每次使用前後做好消殺。

第四是抓「四保到位」，做好保供、保醫、保藥、保方劑工作，累計全覆蓋發放大禮包100多萬人次、發放中藥干預方藥45.2萬人份。對獨居老人、殘疾人和特困家庭等特殊人群加強托底保障，暢通就醫綠色通道，優化代配藥服務。