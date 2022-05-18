外交部長吳釗燮13日接受德國「法蘭克福廣訊報」（FAZ）專訪指出，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間，也將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

英國外相特拉斯（Liz Truss）日前發表外交政策演說，呼籲北約盟友應確保台灣等民主政體有能力自我防衛。吳釗燮說，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持；台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

吳釗燮強調，近年來中國在各地威逼恫嚇的作為，不僅未能讓民主陣營退縮屈服，反而促使台歐關係更加緊密。例如捷克、波蘭及斯洛伐克等曾受共產極權威脅的國家，更能理解台灣的處境，也認同台灣在經濟與其他領域是可信賴的合作夥伴。

此外，立陶宛同意我國設立以台灣為名的代表機構，卻遭受中國蠻橫的施壓與經濟制裁，除我國大力支持立陶宛商品外，美國與歐盟也給予立陶宛政治及經濟的支持，均顯示民主國家團結互助的重要性。

針對俄烏戰爭情勢，吳釗燮指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

吳釗燮說，威權國家經常為了轉移內部危機的壓力進而對外採取冒進作法，因此台灣始終審慎以對。