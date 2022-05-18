侯友宜也跟診所院長、新北市醫師公會理事長顏鴻順擊肘致意。（呂健豪攝）

中央放寬快篩陽等同確診至65歲以上長者的政策於今（16）日啟動，經醫師診斷評估後，若有用藥需求，則會立即給藥。因此，新北市長侯友宜今天上午也到新莊的基層診所慰問，並瞭解相關遠距醫療、視訊診斷以及給藥相關中工作是否順利執行，另外他也感謝新北976家基層診所，承擔起每天4千件的居家照護以及現階段政策改變的重任，守護市民的健康。

侯友宜表示，新北市的醫療量能雖然沒有那麼足，但不管是大醫院、小醫院、基層整所，到衛生所及行政團隊，所有第一線的人員都全力以赴，再加上藥局給予滿滿的協助，讓新北市在疫情的浪頭上，仍然可以順利守護市民的健康。

不過對於台北市宣布校園停課兩周，侯友宜則說，新北市就像一個台灣的縮影，在面對疫情時，隨時做好高風險、低風險以及實體、線上課程分流，並給予孩子們基本的照顧，且用彈性授權的方式，讓校長、老師及家長們，加上教育局的精準判斷，還守護學生的健康及校園的安全。

至於有些家長希望中央能夠制定一個準則，作為地方施政的指引，侯友宜解釋，目前新北市在都市跟城鄉的落差，需要仰高風險、低風險區分，依照每個學校的特殊狀況，由教育局、校長、老師、家長們來共同面對，最重要的是守護孩子的健康，還有學習方式能夠不中斷，若家長無法照顧，學生也能在學校的到基本的照顧為原則。